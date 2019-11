Gemeinderat tagt in Litzendorf

Der Gemeinderat kommt am Dienstag, 19. November, um 18 Uhr im Rathaus zu einer Sitzung zusammen. Dabei geht es unter anderem um die Vorstellung der Erschließungsplanung für das Baugebiet "Tanzwiesen-West" in Litzendorf und die Revitalisierung der ehemaligen Brauerei und Gaststätte Winkler in Melkendorf. red