Gemeinderat tagt in Lauter

Am Donnerstag, 19. September, findet um 18 Uhr eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Diese beginnt mit einem Ortstermin in Deusdorf, Treffpunkt ist das Feuerwehrhaus. Es schließt sich eine Sitzung im Rathaus von Lauter an. Dabei geht es unter anderen um die Schaffung eines einheitlichen, kommunalen Förderprogrammes mit einer Bauberatung im Innenbereich und zur Stärkung der Ortsmitten im Rahmen der Baunach-Allianz. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Abgrenzung des Altortes Lauter und der Ortsteile. red