Gemeinderat tagt in Großenohe

Die Sitzung des Marktgemeinderats Hiltpoltstein am Montag, 16. Dezember, findet um 19.30 Uhr im Gasthaus "Sägemühle" in Großenohe statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Aufstellungsbeschluss zur Ausweisung eines Sondergebietes für Landwirtschaft, landwirtschaftliches Gewerbe und andere gewerbliche Nutzungen in Hiltpoltstein und die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Ausweisung von Wohnbauflächen in Schoßaritz. red