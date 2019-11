Gemeinderat tagt in der Michael-Arneth-Schule

Am heutigen Mittwochabend tagt der Gemeinderat Gundelsheim ab 18 Uhr in der Aula der Michael-Arneth-Schule, Schulstraße 2. Auf der Tagesordnung stehen neben Bauanträgen unter anderem folgende Punkte: Quartiersmanagement und Jugendsozialarbeit in Gundelsheim, Vorstellung Konzept "Wohnen hinter der Bücherei", Gestaltung Hauptstraße 7 und 9, Kommunalwahl 2020: Plakatierung, Bürgerversammlung 2019. red