Gemeinderat tagt im Rathaus Lauter

Am morgigen Donnerstag, 21. März, findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Lauter die nächste Sitzung des Gemeinderates statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Durchführung von erforderlichen Ortseinsichten und die Entscheidung über Standort für den Bauwagen für Jugendliche. Des Weiteren geht es unter anderem um die Entscheidung über Innenrenovierung des Schulungsraumes im FW-Haus in Leppelsdorf und die Durchführung von Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen durch die Bauhofmitarbeiter am Kindergartengebäude und Außenflächen. red