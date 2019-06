Gemeinderat tagt im Oskar-Kandler-Zentrum

Am Dienstag, 2. Juli, findet um 19 Uhr im Oskar-Kandler-Zentrum in Kirchlauter eine Sitzung des Gemeinderates Kirchlauter statt. Dabei erhalten die Räte Informationen zum Anschluss von Pettstadt an die Kläranlage in Kirchlauter. Weitere Punkte der Tagesordnung sind Bauanträge, die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bei der Änderung des Bebauungsplans "Gewerbebgebiet Eyrichshof" der Stadt Ebern sowie die Verkabelung der Mittelspannungsfreileitung im Bereich des geplanten Gewerbegebietes "Großes Stück". Des Weiteren befassen sich die Räte mit der Bezuschussung von Saisonkarten für das Freibad Eltmann. red