Gemeinderat tagt heute in Lauter

Im Rathaus tagt heute Abend um 19 Uhr der Gemeinderat Lauter. Dabei geht es unter anderem um die Änderung des Bebauungsplanes Kirchenäcker/Untere Wiesen in Lauter und den Beschluss zur Durchführung einer Aufschotterung in Verlängerung Kapellenberg zwischen den Sportplätzen. Außerdem trifft sich das Gremium zur Ortseinsicht in der Schulstraße an der geplanten Bauhofgarage. red