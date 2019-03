Gemeinderat tagt am morgigen Dienstag

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Steinbach am Wald findet am Dienstag, 2. April, um 19 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Bestätigung des wiedergewählten Kommandanten sowie des neu gewählten weiteren stellvertretenden Kommandanten der FF Buchbach, das Kommunalmarketing und die Europawahl am 26. Mai 2019. red