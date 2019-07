Schneckenlohe 16.07.2019

Gemeinderat tagt am Montag

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 22. Juli, um 19 Uhr in der Schule in Schneckenlohe statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Haushalt 2019 sowie die Teileinziehung e...