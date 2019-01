Gemeinderat tagt am Mittwoch

Am Mittwoch, 30. Januar, findet ab 19 Uhr im Untergeschoss der Schule in Kleinsendelbach eine Gemeinderatssitzung statt. Unter anderem geht es um die gemeindliche Stellungnahme zu einem Antrag auf Abwasserentsorgung nahe Schleinhof, um die Auftragsvergabe der Dachsanierung am alten Feuerwehrhaus sowie um Sanierungsmaßnahmen im "Schwabachstüberl". Eine Viertelstunde vor Beginn der Sitzung haben die Bürger die Möglichkeit, Anfragen an den Gemeinderat vorzubringen. red