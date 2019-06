Der Gemeinderat trifft sich am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Rathaus. Bei der Sitzung geht es unter anderem um die Kläranlage in Wonfurt und die Kanalsanierungen in Wonfurt. Des Weiteren geht es um die Aufstellung eines Bebauungsplanes "Stöcklesanger" in Wonfurt. red