Gemeinderat Stettfeld bespricht Gestaltung

Der Gemeinderat Stettfeld hält am Mittwoch, 5. Juni, seine nächste Tagung ab. Die Mitglieder sollen unter anderem über einen Antrag auf Einbau einer Hobbywerkstatt in Stettfeld beraten. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die örtliche Rechnungsprüfung (Haushalt 2016), ein Antrag auf Überprüfung der Beschilderung in der Siedlungsstraße und Schulstraße sowie ein Antrag auf erneute Begehung und Begutachtung von Anwesen im Rudendorfer Weg wegen Wegfall aller Parkplätze und der Bepflanzung direkt vor einem Anwesen. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Rathaus. ft