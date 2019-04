Gemeinderat stellt neuen Schulleiter vor

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pfarrweisach findet am Montag, 8. April, um 18 Uhr im Pfarrweisacher Rathaus statt. Nach der Vorstellung des neuen Schulleiters Christian Terwart an der Grundschule Maroldsweisach-Pfarrweisach folgt ein Bericht des Schulverbandsvorsitzenden und Maroldsweisachs Bürgermeisters Wolfram Thein (SPD). Des Weiteren beraten die Räte über eine Schulhaussanierung am Standort Pfarrweisach. Weitere Punkte der Tagsordnung sind die Jahresrechnung 2017, der Straßenunterhalt 2019 sowie Bauanträge und Informationen. Die nichtöffentlichen Beratungspunkte werden ab etwa

19 Uhr im Rat behandelt. red