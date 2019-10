Gemeinderat spricht über Nostalgiemuseum

Der Marktgemeinderat Burgpreppach tagt am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen private Bauanträge und die Dorferneuerung in Burgpreppach; dabei geht es um Abschlüsse einer Vereinbarung mit der Teilnehmergemeinschaft Burgpreppach über die Erstellung von Objektplanungen im Rahmen des bayerischen Dorfentwicklungsprogramms. Des Weiteren befassen sich die Räte mit dem Museum "Nostalgie der 50er Jahre" in Burgpreppach; hier geht es laut Tagesordnung um das Ausräumen, den Transport und die Sortierung von Exponaten aus dem Rathaus und dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in Burgpreppach sowie aus verschiedenen Räumen der ehemaligen Schule in Sulzbach (Stadtteil von Hofheim) in die Turnhalle der ehemaligen Schule in Sulzbach. red