Gemeinderat spricht über Industriegebiet

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Untermerzbach findet am Montag, 25. Februar, um 20 Uhr im Rathaus in Untermerzbach statt. Auf der Tagesordnung stehen das Kanal- und Wasserleitungskataster, die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplans "Industriegebiet Rösler" in der Gemarkung Memmelsdorf sowie die Änderung der Landschaftsschutzgebietsgrenzen (Naturpark Haßberge). Neben gewerblichen und privaten Bauanträgen befassen sich die Räte mit der Planung einer Mobilraumanlage für den Kindergarten in Memmelsdorf. Des Weiteren geht es um Auftragsvergaben für das Streichen der Holzfenster des Rathauses, für die Rissesanierung im Straßenunterhalt sowie um Bauleistungen für die Synagoge mit der "Judenschul" in Gleusdorf. Ein Antrag der Kirchweihmusikanten zur Aufnahme in die Liste förderfähiger Vereine beendet die Sitzung des Gemeinderates. red