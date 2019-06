Am Donnerstag, 27. Juni, um 18.30 Uhr findet im Rathaus in Tretzendorf eine Sitzung des Gemeinderates Oberaurach statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Bauanträgen die Dorferneuerung in Hummelmarter und Fatschenbrunn sowie die Abwasserbeseitigung. Nähere Angaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten findet man in den Aushangkästen. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red