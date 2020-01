Gemeinderat Michelau tagt

Um die Feststellung und Entlastung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2018 durch den gemeindlichen Rechnungsprüfungsausschuss geht es in der nächsten Sitzung der Gemeinde Michelau am Mittwoch, 22. Januar. Außerdem beschäftigen sich die Mitglieder des Gremiums mit der Abweichung (Ausnahme) zum Grundsatzbeschluss bezüglich der Bezuschussungshöhe bezüglich des Antrags des Turnvereins Michelau 1862 e. V. auf Bezuschussung zur Sanierung der Heizungsanlage in der Angerturnhalle. Die Tagung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red