Gemeinderat macht Pläne für Nachwuchs

Am Dienstag, 12. Februar, findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, eine Gemeinderatssitzung statt. Unter anderem werden Aufträge für die Erweiterung der Kindertagesstätte vergeben, die Vergabekriterien für die Bauplätze im Baugebiet Binzig festgelegt und der Erschließungsvertrag für die Herstellung von Kanalanschlüssen in Wiesenthau abgeschlossen. Weitere Themen sind eine Änderung der Kindergarten-Satzung und ein Antrag auf gastweisen Schulbesuch an der Tagesschule Wiesenthau. red