Gemeinderat Lisberg tagt im Sportheim

Der Lisberger Gemeinderat trifft sich zu einer Sitzung am Montag, 8. Juni, um

19 Uhr im Sportheim des SV-Rot-Weiß Lisberg. Unter anderem stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung: Vorstellung für die Projektierung von Planungen im Gigabit-Ausbau; Beschlussfassung zum Einstieg in die Bayerische Gigabit-Förderung nach BayGibitR; Beschlussfassung zum Einstieg in das Förderverfahren zur Herstellung von Glasfaseranschlüssen für Rathäuser; Antrag der CSU-Fraktion auf Auskunft über den aktuellen Stand des Ärztezentrums in Trabelsdorf; Grundsatzbeschluss zur Finanzierung und zur Projektpartnerwahl zur Realisierung eines Ärzte- und Verwaltungshauses in Trabelsdorf; Bedarfsanerkennung einer weiteren Gruppe und weitere Verfahrensweise zur Errichtung einer weiteren Gruppe für den Kindergarten St. Antonius Lisberg; Abschluss einer Vereinbarung über die begleitende Beratung im Rahmen der Dorferneuerung Lisberg unter Kostenbeteiligung der Gemeinde. red