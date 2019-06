Gemeinderat legt Grundlage für den Zugriff auf Fördertöpfe

Den Einleitungsbeschluss für die Vorbereitenden Untersuchungen (VU) hatte der Gemeinderat 2018 beschlossen. Nunmehr liegt ein vom Ingenieurbüro Baurconsult erarbeiteter Entwurf vor. Bei den Vorbereitenden Untersuchungen handelt es sich, so Bürgermeister Thomas Löffler (CSU), um eine Bestandsaufnahme, anhand derer Sanierungsziele entwickelt und Projekte nach einer Prioritätenliste ausgearbeitet werden. Vom 24. Juni bis 24. Juli erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange. Zur Vorstellung der VU findet am 18. Juli, um 19 Uhr eine Bürgerversammlung in der Rennsteighalle statt.

"Das erste Impulsprojekt wurde bereits bewilligt", freute sich der Bürgermeister über einen Zuschuss der Städtebauförderung zum Ausbau des Gehsteigs der Gemeindegasse am Friedhof vorbei zum Tourismuszentrum. Damit komme gleich etwas "Zählbares" heraus. Gleiches gilt für den Wohnhaus-Abriss in der Kronacher Straße über die "Förderoffensive Nordostbayern". Weitere Impulsprojekte sind die Umgestaltung des Bahnhofsareals und die Machbarkeitsstudie für die Umgehungsstraße. "Das ist eine große Chance für den Ortsteil und die ganze Gemeinde", zeigte sich Löffler dankbar. Das Sanierungsgebiet erstreckt sich insbesondere über die beiden großen Ortsdurchfahrten.

Einstimmig beschloss das Gremium die Wegebefestigung des Vorplatzes der Leichenhalle auf dem Friedhof in Kehlbach. Um das Unfallrisiko zu minimieren, wird vor der Leichenhalle eine befestigte Fläche angelegt, da vor allem im Winter oder bei Regenwetter der abfallende Boden sehr rutschig ist. Das Gemeindegrundstück soll mit einem Querweg zwischen dem unteren Eingangstor und dem Kircheneingang sowie einem Vorplatz von der Leichenhalle mit einer neuen Stufenanlage gefestigt werden. Die Kosten belaufen sich auf circa 6500 Euro.

Die Gemeinde meldet im Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Kehlbach für den Kreisentscheid 2019 an in der Kategorie weniger als 600 Einwohner. Die örtlichen Vereine stehen der Aufgabe positiv gegenüber und wollen die Vorbereitung übernehmen. Löffler verspricht sich von der Teilnahme viele neue Entwicklungsmöglichkeiten beziehungsweise Ansätze für den Ort.

Infos des Bürgermeisters

Um den Dorfteich in Buchbach auf Vordermann zu bringen, trifft sich das Gremium zum Ortstermin am 15. Juni. Im Zug der Wasserleitungs-Sanierung Buchbach will der Landkreis auch die Straßendecke vom Ortseingang aus Kehlbach kommend bis zum Abzweig Sportplatz sanieren. Auch der linke Gehweg soll dabeu geleich ernuertw erden. Man wird ein Angebot einholen. "Das ist eine einmalige Chance", appellierte Sachgebietsleiter Andreas Vetter. Die Baumaßnahmen in Buchbach müssen Ende Juni fertig sein, da ab 1. Juli die Staatsstraße 2209 in Angriff genommen wird.

Die Baumaßnahmen in Schauberg werden noch bis November dauern. Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten, die sich unter Vollsperrung neun Wochen hinzieht und Behinderungen für Pendler und den Schwerlastverkehr bringt.

Die Asphaltschicht wird fünf Zentimeter abgefräst und eine neue zehn Zentimeter hohe Schicht aufgebracht. Durch die Erhöhung wird die Fahrbahn stabiler und die "Kugelpiste" entschärft. Die Kostenschätzung beläuft sich auf circa 2,1 Millionen Euro. Die Maßnahmen in der Gemeindegasse starten voraussichtlich in der ersten Juli-Woche.

Fraktionsvorsitzender Markus Löffler (CSU) prangerte a, dass die drei Dorfteiche in Hirschfeld stark zuwachsen. Der obere Dorfteich habe noch nie richtig Wasser gehalten. Man wird abklären, ob es sich um eine Schwachstelle handelt oder ob er im Ganzen durchlässig ist. Stefanie Neubauer (CSU) erkundigte sich nach den von ihr angeprangerten Käferbäumen in Hirschfeld hinter dem Teich. Nach Rücksprache mit Revierleiter Martin Körlin sollen die Bäume für das Johannisfeuer überlassen werden. FW-Fraktionsvorsitzender Josef Herrmann mahnte auch die Beseitigung der an den Hirschfelder Friedhof angrenzenden Käferbäume an.

Holger Scherbel (SPD) regte das Konzept der Stadt Ludwigsstadt (kostenfreie Nutzung des Schwimmbads für Aktive der Feuerwehren) an. Da weitere Ermäßigungsbitten vorliegen, werde man diese bündeln und Ende des Jahres allsdurchsprechen, so der Bürgermeister.

Er wies noch auf das erstmalig am 3. Juli um 17 Uhr im Freizeit- und Tourismuszentrum stattfindende "Expat Meetup" hin - eine Initiative des Bündnisses Familienfreudiger Landkreis Kronach, des Innovations-Zentrums Region Kronach sowie "Kronach Creativ". Das monatliche Treffen zum Erfahrungsaustausch und Kontakteknüpfen richtet sich an Fachkräfte aus dem Ausland, die neu in der Region sind. hs