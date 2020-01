Gemeinderat Kunreuth versammelt sich

Die Mitglieder des Gemeinderates Kunreuth beschäftigen sich in der Sitzung am Donnerstag, 30. Januar, unter anderem mit zwei Bauangelegenheiten sowie mit der Genehmigung der Ingenieurverträge zur Kanalinspektion und der Ortsdurchfahrt Weingarts und zur Kanalnetzberechnung in Weingarts. Außerdem werden die Jahresrechnungen 2017 und 2018 festgestellt und der Auftrag für einen Planer bezüglich der Aufstellung eines Bebauungsplans in der Gemarkung Oberehrenbach vergeben. Die Sitzung im Rathaus beginnt um 19 Uhr. red