Gemeinderat kommt zusammen

Der Gemeinderat trifft sich zur nächsten Sitzung am Montag, 11. November, um 19 Uhr im Rathaus. Unter anderem geht es dabei um das "Baugebiet Neuenreuth", das Projekt "Naturerlebnis am Fohlenhof" (Gemarkung Lindau) sowie das Baugebiet "Am Weinberg". Weiter stehen auf der Agenda die Aktion "Wir jagen Funklöcher" sowie die Teilnahme am Energieeffizienznetzwerk Oberfranken "KEENO". red