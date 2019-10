Gemeinderat kommt morgen zusammen

Am Mittwoch, 30. Oktober, findet ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Gemeinderatssitzung statt. Eine Viertelstunde vor Beginn der Sitzung haben die Bürger die Möglichkeit, Anfragen oder Informationen an den Gemeinderat vorzubringen. Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem die neue Friedhofssatzung für den Friedhof Kleinsendelbach, Umbauarbeiten am Feuerwehrhaus Schellenberg und die Berufung der Wahlleiter für die Kommunalwahl 2020. Weiter geht es u.a. um die nachträgliche Genehmigung der Anschaffungskosten für zwei Defibrillatoren und einen Antrag des SV Kleinsendelbach auf Bezuschussung der Jugendarbeit 2019. red