Der Gemeinderat Röttenbach tagt am am morgigen Mittwoch, 16. Oktober, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Zu den Tagesordnungspunkten zählen Informationen über die aktuelle Kostensituation bei der Sanierung der Schulturnhalle, ein Antrag der Freien Wähler bezüglich der Bebauung des gemeindlichen Grundstückes an der Bauhhofstraße mit seniorengerechtem/betreutem Wohnen und die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung. red