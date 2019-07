Gemeinderat in Kürze

Bauantrag Gemeindliches Einvernehmen erteilte das Gremium dem Bauantrag der Gemeinde zur Errichtung einer Loggia im Zuge der Freiflächengestaltung "Hölleinplatz". In die Überlegungen einbezogen wurde der Stand des Bücherschrankes des Bürgervereins. Dieser sollte auffällig positioniert werden. Thilo Hanft schlug einen Dachüberstand vor, der die vorgesehene Theke vor Regen schützen soll. Zuschuss Das katholische Pfarramt hatte einen Zuschussantrag für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Kirche St. Michael in Redwitz gestellt. Die Kirchenverwaltung begründet den Antrag damit, dass sie die Kosten von rund 35 000 Euro laut Kostenvoranschlag nicht aus eigener Kraft stemmen könne. Sie erhalte zwar einen Zuschuss von 65 Prozent vom Erzbischöflichen Ordinariat, doch könne sie den Restbetrag von 12 250 Euro nicht allein aufbringen. Die Gemeinderäte beschlossen einen Zuschuss von 3000 Euro.

Anfragen Ralf Reisenweber war aufgefallen, dass in den vergangenen Gemeinderatssitzungen unter dem Tagesordnungspunkt "Bekanntgaben und Anfragen" viele Kleinigkeiten vorgebracht wurden. Diese wären auch im Rathaus zu regeln und würden so eine Sitzung nicht unnötig in die Länge ziehen. Hierfür erhielt er nicht nur Zustimmung. Letztlich müsse jeder selbst wissen, inwieweit ein Punkt von Wichtigkeit sei.