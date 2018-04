Gemeinderat Hallerndorf tagt heute

Im Rathaus ist für Dienstag, 10. April, die nächste Sitzung des Gemeinderates Hallerndorf anberaumt. Ab 18.30 Uhr geht es unter anderem um die Dorferneuerung Pautzfeld, die Erneuerung des Oberflächenwasserkanals und der Fahrbahndecke mit dem Einbau von Leerrohren in der Hallerndorfer Straße in Trailsdorf, um die Behandlung von Bauanträgen, um den Austausch von Spielgeräten auf gemeindlichen Spielplätzen und um die Aufnahme von Personen in die Vorschlagsliste zur Schöffenwahl. red