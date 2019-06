Gemeinderat erörtert Bauanträge

Am Mittwoch, 3. Juli, findet um 19 Uhr im Sander Rathaus eine Gemeinderatssitzung statt. Auf der Tagesordnung stehen Baupläne, die Trocknung und Entsorgung des Klärschlamms auf der Gemeinschaftskläranlage Zeil-Sand und die Teilnahme am kommunalen Energieeffizienz-Netzwerk. Des Weiteren suchen die Räte nach Lösungsmöglichkeiten, um Fahrten durch den Ortskern zur Bewässerung der Weinberge zu vermeiden. Es geht um einen Antrag auf Abhaltung eines "Historischen Weihnachtsmarktes" mit Sperrung der Sandgasse am 14. und 15. Dezember sowie einen Antrag des Bauernverbandes auf Verbesserung/Wiederherstellung des Auweges an der Westseite des Baggersees. red