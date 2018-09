Gemeinderat erörtert Bauangelegenheiten

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Hochstadt findet am Dienstag, 11. September, um 19 Uhr im Rathaus statt. Nach den Regularien geht es unter anderem um Bauangelegenheiten, um die Auftragsvergabe für die fernwirktechnische Anbindung der Pumpstation Anger in Bezug auf die Abwasserbeseitigung Obersdorf, Anger, Thelitz, Reuth, um den Einbau einer LED-Beleuchtungsanlage in der Katzogelhalle sowie um die Auftragsvergabe für eine Kamerabefahrung zur Untersuchung der Standsicherheit einer Verrohrung zwischen Kindergartenspielplatz und B 173. Weitere Punkte sind das Maßnahmenprogramm des Landschaftspflegeverbandes 2018/2019, der Haushalt 2018, Bekanntgaben und Anfragen aus dem Gemeinderat. red