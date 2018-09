Gemeinderat blickt auf Ferienprogramm zurück

Der Gemeinderat Gädheim tagt am Montag, 10. September, ab 19.30 Uhr im Rathaus. Die Räte blicken auf das Ferienprogramm 2018 und auf das Seminarwochenende in Klosterlangheim in Bezug auf die Dorferneuerung Ottendorf zurück. Weitere Punkte der Tagesordnung sind der Bauernmarkt 2018, ein Bauantrag, Informationen zum Neubau Bauhof und Feuerwehrgerätehaus sowie der aktuelle Stand der Kanalsanierung in Greßhausen (hier geht es um die Befahrungen der Hausanschlüsse und sonstiger Kanalstrecken). Das gemeinsame Förderprogramm Innenentwicklung mit der Allianz Main & Haßberge sowie Bekanntmachungen und Informationen sind weitere Themen. red