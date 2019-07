Gemeinderat bespricht Kunstrasenplatz-Thema

Der Gemeinderat Sand hält am Dienstag, 30. Juli, um 19 Uhr im Rathaus eine Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen ein Antrag des Caritas-Kindergartenvereins Sankt Nikolaus auf Unterschreitung des Anstellungsschlüssels beim Personal im Kindergarten sowie ein Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion auf Einrichtung einer Alt-Handy-Sammelstelle in der Gemeinde. Des Weiteren gibt es Anfragen und Bekanntgaben zum Stand der Klärschlammentsorgung im Landkreis Haßberge, zur Gründung der Energieeffizienz-Netzwerke in der Modellregion Mainfranken, zur Teilnahme am Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau (Masterplan) sowie zur Verwendung von Kunststoffgranulat auf Kunstrasenplätzen; die EU sorgte jüngst mit einem Vorstoß zum Thema Mikroplastik für Verunsicherung bei Vereinen und Gemeinden. red