Gemeinderat besichtigt

Der Gädheimer Gemeinderat tagt am Montag, 6. Mai. Treffpunkt zum ersten Tagesordnungspunkt (Ortseinsicht, mögliche Bauplätze in Greßhausen) ist um 19.30 Uhr an der Kastanie in Richtung Friedhof in Greßhausen. Weiter geht es dann in der alten Schule mit der Festlegung der Änderungen für die Neuordnung der Bebauungspläne, aktuelle Informationen zur Allianz Main und Haßberge sowie mit Feld- und Waldwegen. red