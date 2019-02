Gemeinderat beschließt den Haushalt

Die nächste Sitzung des Gemeinderats ist am Donnerstag, 7. März, um 19 Uhr im Sitzungssaal der VG Kirchehrenbach. Tagesordnungspunkte sind unter anderem eine Änderung der Gebühren der Kindertageseinrichtung, der Haushalt 2019 sowie Berichte aus Ausschüssen. Außerdem wird beraten über den Aufbau von Schneefanggittern am Pfarrhaus, Jugendförderung beim Musikverein Kirchehrenbach und finanzielle Beteiligung an den Kosten zum 400. Wallfahrtsjubiläum nach Gößweinstein. red