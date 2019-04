Gemeinderat berät über Radweg nach Steppach

Die nächste öffentliche Bauausschusssitzung der Gemeinde Pommersfelden ist für heute um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses angesetzt. Das Gremium wird hier über zwei private Bauangelegenheiten beraten.

Anschließend, gegen 19 Uhr, wird sich der Gemeinderat in seiner Sitzungmit folgenden Tagesordnungspunkten beschäftigen: Antrag des Gemeinderatsmitglieds Helmut Dorn auf Niederlegung seines Ehrenamtes; Festsetzung Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer zur Europawahl am 26. Mai; Beteiligung an den Investitionskosten für den Austausch der gemeinsam genutzten Heizung für das Pfarrhaus und die Kinderkrippe in Sambach; Anschaffung weiterer Defibrillatoren; Radweg Pommersfelden - Steppach: Untersuchung von Lösungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Passierbarkeit der Umlaufsperre am Bahnübergang für Fahrräder mit Anhänger. red