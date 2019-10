Aurachtal 02.10.2019

Gemeinderat berät über neue Kita

Am Mittwoch, 9. Oktober, tagt um 19.30 Uhr der Gemeinderat Aurachtal. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Neubau eines Kindergartens plus Kinderkrippe in Falkendorf; Bebauungspl...