Gemeinderat berät über den Haushalt

Am Montag, 16. April, um 19 Uhr findet in der Grundschule Oberreichenbach die nächste Gemeinderatssitzung statt. Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem die Haushaltsplanung für das Jahr 2018, der Aufstellungsbeschluss zur ersten Änderung des Bebauungsplans "Lohbeet", die Festlegung der weiteren Gestaltung des Urnengräberfeldes am gemeindlichen Friedhof und die Aufstellung einer Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen für 2019 bis 2023. red