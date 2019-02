Gemeinderat berät über Bürgerbus

Die Jahresrechnung 2017, die Grundsatzregelung für Einsätze der Feuerwehr in Verkehrsfragen und die Erneuerung des Strahlbelüfters am Regenüberlaufbecken 1 stehen auf der Tagesordnung der nächsten Großenseebacher Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 14. Februar. Des Weiteren wird über die Beschaffung eines Fahrzeuges für gemeindliche Aufgaben (Bürgerbus/Bauhoffahrzeug) sowie eines Gartenhauses für die Schulanlage beraten und das überarbeitete Planungskonzept für die Generalsanierung der Jugendräume im Kindergartengebäude vorgestellt und gegebenenfalls genehmigt. Sitzungsbeginn im Gemeindezentrum ist um 19 Uhr. red