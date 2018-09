Gemeinderat beim Waldbegang

Die Marktgemeinderäte Maßbach unternehmen am Samstag, 15. September, einen Waldbegang und schauen verschiedene Waldstücke an. Treffpunkt und Abfahrt ist um 9 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, im Anschluss an die Besichtigung des Waldbildes wird die Sitzung im Feuerwehrgerätehaus fortgeführt. sek