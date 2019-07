Die nächste Sitzung des Ebensfelder Marktgemeinderates findet am Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen die Errichtung weiterer Krippenplätze im Kindergarten Döringstadt sowie die Errichtung von Urnengrabfeldern in den gemeindlichen Friedhöfen des Marktes Ebensfeld. Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. red