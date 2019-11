Gemeinderat befasst sich mit der Feuerwehr

Der Gemeinderat Wonfurt hält am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr im Wonfurter Rathaus eine Sitzung ab. Zunächst befassen sich die Räte mit der Änderung des Flächennutzungsplans in Wonfurt. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung sind die Feuerwehren im Gemeindegebiet. Da geht es um die Zehn-Jahres-Beschaffungsplanung und um die Führerschein-Regelung. Zudem hören die Räte Aktuelles aus der Allianz Main und Haßberge. Des Weiteren befassen sie sich mit dem Antrag auf Bezuschussung der Reparatur der Glockenanlage in der Kirche Sankt Andreas in Wonfurt, mit den Wassergebühren 2020, mit der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten und eines Informationssicherheitsbeauf-tragten für die Gemeinde Wonfurt. Der Sachstandsbericht zum Zustand des Gemeindewalds beendet die Sitzung. red