Gemeinderat befasst sich mit Baugebiet

Der Gemeinderat kommt am Dienstag, 26. März, zu einer Sitzung im Rathaus zusammen. Diese beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal. Die Tagesordnung beinhaltet unter anderem die Erschließung des Baugebietes "Mühläcker III" in Weißenbrunn: Vergabe der Bauarbeiten für Kanal und Trinkwasserleitung, Straßenbau, allgemeine Tiefbauleistungen, sowie die Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse, bei denen die Gründe für die Geheimhaltung entfallen sind. red