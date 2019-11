Gemeinderat Aidhausen erörtert Baupläne

Der Gemeinderat Aidhausen hält am morgigen Donnerstag ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Frankenstraße 31, eine Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen private Baupläne und die Altortsanierung im Gemeindeteil Happertshausen. Diesbezüglich geht es um die Bedarfsmitteilung an die Städtebauförderung für das Förderprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" für 2020. Des Weiteren befassen sich die Räte mit dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die Aufstellung der Bebauungspläne für das Wohngebiet "Götzengrund Mitte" in Aidhausen sowie für das Wohngebiet "Brünnfluss" im Gemeindeeteil Nassach. red