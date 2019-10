Die nächste Sitzung des Gemeinderates Aidhausen findet am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Frankenstraße 31, statt. Auf der Tagesordnung stehen Baupläne sowie die Bestellung eines Gemeindewahlleiters und eines Stellvertreters bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 15. März 2020 in der Gemeinde Aidhausen. red