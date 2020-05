Gemeinderäte und der Bürgermeister wurden in Lauter verabschiedet

Vier Gemeinderäte und der Bürgermeister wurden bei der letzten Gemeinderatssitzung des "alten" Gemeinderats verabschiedet. Seit 1. Mai ist nun Ronny Beck, ebenfalls langjähriger Gemeinderat, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde.

Armin Postler eröffnete seine letzte Sitzung als amtierender Bürgermeister. Auf der Tagesordnung standen nur wenige Punkte, dafür gab es einen ausführlicheren Kurzbericht. Postler informierte, dass das neue Feuerwehrfahrzeug bereits bei einem Waldbrand Richtung Rennweg (Unterhaid) seinen ersten Einsatz absolvierte. Dank des eigenen Wassertanks war es optimal für diese Aufgabe geeignet.

Am Baugebiet Appenberg haben die Arbeiten begonnen, Kaufverträge konnten allerdings aufgrund der Coronakrise noch nicht alle abgeschlossen werden.

Abgenommen wurde die Gemeindeverbindungsstraße in Leppelsdorf. Bis auf geringe notwendige Nachbesserungen sei die Baumaßnahme gelungen. Erteilt wurde der Auftrag für den Radweg Richtung Baunach an die Firma Strabag - nur wenige Stunden, nachdem der Grunderwerb gesichert worden war. Die naturschutzfachliche Stellungnahme sei ebenfalls fertig, das Landratsamt fordere aber auch eine naturschutzfachliche Begleitung der Baustelle. Dazu wurde Kontakt mit einem Ingenieurbüro aufgenommen. Wegen der Sanierung der Kaiserstraße in Deusdorf fand ein Termin beim Amt für ländliche Entwicklung statt.

Wechsel auf Bürgermeisterstuhl

Verabschiedet wurden anschließend vier Gemeinderäte - Karlheinz Fischer gehörte dem Gremium neun Jahre an, Werner Wolfschmitt und Heinz Postler 18 Jahre und Hans-Jürgen Zitzelsberger sogar 36 Jahre, er war auch Zweiter Bürgermeister. Armin Postler bedankte sich bei allen für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Gemeinde Lauter und überreichte ein Erinnerungsgeschenk.

Gemeinderat Ronny Beck, der bei der Kommunalwahl zum neuen Bürgermeister gewählt worden war, nahm abschließend die Verabschiedung von Bürgermeister Armin Postler vor.

Armin Postler war ab dem Jahr 1990 zwölf Jahre lang Gemeinderat, sechs Jahre auch Zweiter Bürgermeister. 2002 wurde er zum Ersten Bürgermeister gewählt. Er war zwölf Jahre lang auch stellvertretender Vorsitzender der Gemeinschaftsversammlung der VG Baunach. Für seine Arbeit erhielt er im Jahr 2014 die kommunale Dankurkunde.