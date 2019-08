Motten 08.08.2019

Gemeinderäte kommen zur Sitzung zusammen

Die Gemeinderäte aus Motten kommen am Montag, 12. August, zur Sitzung im Sitzungszimmer des Rathauses in Motten zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Änderung des Bebauungsplanes "Am Leimersfeld" ...