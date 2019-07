Die nächste Sitzung des Gemeinderates Oberleichtersbach findet am Dienstag, 16. Juli, statt. Der öffentliche Teil beginnt um 19 Uhr mit einem Ortstermin am Friedhof, anschließend wird die Sitzung um etwa 19.30 Uhr im Sitzungszimmer fortgesetzt. Ein nicht öffentlicher Teil schließt sich an. sek