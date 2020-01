Gemeinden positiv geprägt

Zwei Urgesteine der Kulmbacher Kommunalpolitik zeichnete SPD-Kreisvorsitzende MdL Inge Aures mit der Willy-Brandt-Medaille aus: Altbürgermeister Rudi Hofmann aus Thurnau und Zweiten Bürgermeister Nikolaus Ott aus Marktschorgast. Daneben wurde Günter Thormeyer vom SPD-Ortsverein Thurnau für seine nunmehr 60-jährige Mitgliedschaft zur SPD geehrt.

In ihrer Laudatio beim Dreikönigstreffen in Neuenmarkt erinnerte Inge Aures daran, dass Rudi Hofmann 1969 zum Bürgermeister von Limmersdorf gewählt wurde. Nach der Gebietsreform habe er bis 1990 dem Marktgemeinderat angehört, ehe seine große Stunde geschlagen habe und er zum Ersten Bürgermeister von Thurnau gewählt worden sei. Bis 2002 habe der dieses Amt nah am Bürger ausgeübt. Im Kreistag habe Rudi Hofmann von 1972 bis 2008 als ein Mann des Ausgleichs für die Ziele seiner SPD gekämpft. "Mit seiner gewinnenden Art hat er stets Freude und gute Stimmung verbreitet. Seine Fröhlichkeit ist ansteckend und sein verschmitztes Lächeln sagt mehr als 1000 Worte. Er hat seine Heimatgemeinde positiv entwickelt und positiv geprägt."

Nikolaus Ott, so Aures weiter, sei der SPD 1973 mit 21 Jahren beigetreten. Freiheit, Gleichheit und Solidarität versuche er seitdem in zahlreichen Funktionen umzusetzen, zum Beispiel als langjähriges und überzeugtes Gewerkschaftsmitglied. Die Arbeitnehmerinteressen habe er auch als Betriebsratsvorsitzender in dem Marktschorgaster Unternehmen Vitrulan vertreten. Schon früh habe Nikolaus Ott auch Verantwortung im Vorstand des SPD-Ortsvereins übernommen. "Nikolaus Ott zog 1978 in den Marktgemeinderat ein und gehört diesem Gremium seit nunmehr 42 Jahren ununterbrochen an. Viermal hat Nikolaus Ott für das Amt des Bürgermeisters seiner Heimatgemeinde kandidiert und seit 2008 wurde er für zwei Wahlperioden zum stellvertretenden Bürgermeister von Marktschorgast gewählt. Dieses Amt füllt er bis heute mit vollem Engagement aus."

Günter Thormeyer schließlich habe den früheren SPD-Ortsverein Limmerdorf über 25 Jahre als Vorsitzender geführt. "Er trat vor 60 Jahren aus Überzeugung in die SPD ein und beteiligte sich von da an immer aktiv an den vielfältigen Aufgaben seiner Partei." Von 1966 bis 1978 war Thormeyer für die SPD Mitglied des Gemeinderats Limmersdorf. Aures bezeichnete seine soziale Einstellung als vorbildlich. Werner Reißaus