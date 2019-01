Gemeinden machen sich fit für die Zukunft

"Die Gemeinden im Landkreis nutzen die aktuell gute Konjunktur, um sich fit für die Zukunft zu machen." Das sagte stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann bei einem politischen Frühschoppen des CSU-Ortsverbands Thurnau. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze habe ein Rekordhoch erreicht. Zudem verfüge die Region über ein festes soziales Netzwerk und ein großartiges Engagement im ehrenamtlichen Bereich.

"In den 22 Städten und Gemeinden des Landkreises laufen eine Vielzahl an Projekten in den Bereichen Infrastruktur, Dorferneuerung, Reaktivierung von Leerständen und wirtschaftlicher Entwicklung." Der Markt Thurnau sei hier ein Paradebeispiel, so Kunstmann.

Der Redner verwies auf die 150-Millionen-Euro-Investition am Klinikum Kulmbach sowie auf die Ansiedlung einer Universitätsfakultät in der Stadt Kulmbach mit 1000 Studenten als Endausbau. Von diesen Maßnahmen würde der gesamte Landkreis profitieren. Zu den wichtigen staatlichen Unterstützungen gehöre auch die von Markus Söder als Finanzminister eingeführte Stabilisierungshilfe, durch die der Kreis und mehrere Kommunen ihre Schuldenlast massiv zurückführen konnten.

Auf die Kommunen kämen aber weitere große Herausforderungen zu. Kunstmann: "Wir müssen die fortschreitende Digitalisierung selbst gestalten durch Infrastruktur und Qualifizierungsmaßnahmen." Glasfaseranschlüsse seien genauso wichtig wie der Mobilfunkstandard 5G. Auch die Mobilität sei ein Zukunftsthema.

Die CSU wolle in Bayern Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung weiterhin im Einklang mit dem Erhalt der einzigartigen Natur gestalten. "Um Flächen zu schonen und zu sparen, setzen wir auf Anreize anstatt auf pauschale Verbote", verdeutlichte Kunstmann.

Kunstmann ging auch auf die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen 2020 ein. Für die CSU gelte es jetzt, Kandidaten für ihre Listen zu werben. Die ehrenamtliche Arbeit in den kommunalen Gremien erfordere Interesse und Zeit und könne nicht hoch genug gewürdigt werden. Kunstmann: "Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Politik, nirgends ist man näher dran an den Menschen und bekommt direkte Rückmeldungen auf die Entscheidungen." red