Gemeindehaus wird in zwei Wochen eingeweiht

Bildung, Kultur und Freizeit, diese Begriffe bezeichnen das neue Gemeindehaus "Haus für Alle", das derzeit in Langenleiten entsteht. Am 14. September wird das Haus der Öffentlichkeit übergeben, auch wenn die Außenanlage derzeit noch nicht fertig ist. Der offizielle Festakt für die Helfer, Dorfbevölkerung und Ehrengäste beginnt um 17 Uhr. Eine Woche später, am 21. September haben alle Interessierten und die Bürger der Nachbargemeinden die Gelegenheit, sich über das gelungene Projekt zu informieren. Der Tag der offenen Tür wird von 13 bis 18 Uhr stattfinden. Das "Haus für alle" konnte dank der Stiftung von Leonie und Helmut Schmitt in Höhe von einer Million Euro sowie einer Leader-Förderung errichtet werden. Dank der enormen Eigenleistung der Bürger sei das barrierefrei angelegte Gebäude, das Platz für 198 Personen bieten wird, bislang unfallfrei erstellt worden. bem/Foto: Marion Eckert