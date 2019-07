Über das Dorferneuerungsverfahren in Rossach wird bei der Sitzung des Gemeinderates am Montag, 22. Juli, gesprochen. Außerdem geht es noch um die Sanierungen des Friedhofs Rossach und um das Gemeindehaus Bachstraße in Großheirath. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red