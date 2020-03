Gemeindehaus auf dem Wunschzettel

Bei der Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Waldsachsen platzte das DJK/TSV-Sportheim aus allen Nähten. Auf die Mitglieder wartete das volle Programm: Jahresrückblick, Rechenschaftsberichte, Neuwahlen sowie Ehrungen für 25, 30 und 40 Jahre Vereinstreue.

Im Vorstand blieb alles beim Alten: Die gesamte Führungsriege unter dem Vorsitz von Stefan Schulze wurde einstimmig wiedergewählt.

Gemeindehaus für alle Vereine

"Wir hätten gerne ein Gemeindehaus, so wie es die Fürther mit ihrer Alten Schule besitzen, zentral auf dem Dorfplatz, von allen Vereinen genutzt", richtete Vorsitzender Schulze seinen Wunsch an Bürgermeister Marco Steiner (FW). "Wir sind der einzig verbliebene Verein in Waldsachsen, der Tradition pflegt, Dorffeste veranstaltet und sich aktiv um die Dorfgemeinschaft kümmert." Das Sportheim gehöre dem Sportverein, "und es liegt weit weg vom Zentrum, hier läuft niemand runter", gab Schulze zu verstehen.

Die vielen Veranstaltungen präsentierte der Vorsitzende in einem interessanten Bildervortrag, den Birgit und André zusammengetragen hatten und wunderschön mit stets passender Musik untermalten.

Das Sonnwendfeuer fiel wegen Urlaubsvergnügen aus, das Sommerfest wurde gleich an zwei Tagen auf dem Bolzplatz gefeiert. "Trotz der Hitze war es ein schöner Erfolg", resümierte Schulze. Der Höhepunkt sei zweifelsohne die Dorfweihnacht im traumhaft schönen Ambiente des alten Gutshofes gewesen.

Rückläufige Mitgliederzahl

Im Jahresprogramm standen ferner die Hauptversammlung, Osterschmuck-Basteln, Osterbrunnenfest, Sommerfest, Erntedankfest, Halloween mit Kinderschminken und Basteln sowie zur Dorfweihnacht das Plätzchenbacken.

Auch wenn zur Hauptversammlung zwei Neuanmeldungen den Mitgliederstand auf aktuell 180 anhoben, müsse die leicht rückläufige Mitgliederzahl im Auge behalten werden. Stefan Schulze bat darum, auf die Bewohner zuzugehen und sie anzusprechen. Ferner informierte der Vorsitzende darüber, dass mit der DJK in Waldsachsen ein Defibrillator angeschafft werde. Dazu werde demnächst ein Spendenaufruf erfolgen. Die Stadt übernehme Installation und Wartung.

Der Verein suche Lagermöglichkeiten für seine Gerätschaften. Noch seien diese in einer angemieteten Scheune deponiert. Werde die Scheune vom Eigentümer verkauft, "stehen wir eines Tages mit unserem Geraffel auf der Straße". Der fehlende Wasser-, Strom- und Abwasseranschluss des Bolzplatzes erschwere alle Veranstaltungen und verursache stets Kosten.

Bürgermeister beeindruckt

Der Verein investiere in die Ortsverschönerung und seine Feste. "Größter Brocken war das Sommerfest", informierte Kassiererin Monika Helms.

Die Vereinsaktivitäten beeindruckten Bürgermeister Steiner mächtig. Der OGV Waldsachsen sei der einzige Verein, der ein zweitägiges Sommerfest durchführt. Die Dorfweihnacht sei eine tolle Veranstaltung. Die Rödentaler Vereine und Organisationen hätten in den letzten Jahren unheimlich viel getan, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit.

Steiner teilte mit, dass die ersten fünf Defibrillatoren, die die Stadt in den einzelnen Ortsteilen mitfinanziere, bestellt worden seien. Ebenso sei das Thema "Radweg nach Coburg" zusammen mit der Landkreis- Tiefbauverwaltung aufgenommen worden. Marco Steiner wünschte sich, dass auch Bürger des Neubaugebiets zum OGV hinzukommen und diese Ortsgemeinschaft bereichern mögen.

Landrat Sebastian Straubel, Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, meinte: "Wir haben hier in der Region ein riesengroßes ehrenamtliches Engagement. Wir sind schon ein besonderes Fleckchen Erde, wo sich so viele Menschen Woche für Woche ehrenamtlich engagieren." Auch der Nachwuchs engagiere sich immer mehr - ein wichtiger Ansatz.

Ergebnis der Neuwahlen

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Stefan Schulze, Zweiter Vorsitzender Stefan Woldrich, Kassiererin Monika Helms, Schriftführerin Birgit Schmidt und Kassenprüfer Marco Jacob (neu). mvn